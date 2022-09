Atalanta, De Roon: “Andiamo a Roma con l’obiettivo di vincere”

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match con la Cremonese. L'olandese ha parlato della prossima sfida contro la Roma allo stadio Olimpico: "Non ci sono gare facili, tutti soffrono. Ancora non stiamo giocando al massimo e possiamo crescere. Adesso dobbiamo trovare il nostro modo di giocare e pressare. Andremo a Roma con l'obiettivo di vincere come sempre. Non sarà facile perché la Roma è una grande squadra e si sono rinforzati tantissimo. Andiamo con fiducia per fare la nostra partita e alle 20.30 vedremo come sarà finita".