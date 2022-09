Atalanta, allenamento verso la Roma: a parte Djimsiti, Zapata e Zappacosta

Il comunicato: "Domani a Zingonia è in programma un’altra seduta di allenamento a porte chiuse che precederà la partenza per la Capitale"

Nel pomeriggio di oggi l'Atalanta si è allenata in vista della partita di domenica alle 18 contro la Roma. Questo il comunicato della società nerazzurra sul proprio sito web ufficiale "A due giorni dalla sfida dell’Olimpico, i nerazzurri proseguono al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla partita contro la Roma. Djimsiti, Zapata e Zappacosta hanno svolto un lavoro differenziato seguendo i rispettivi programmi di recupero. Domani, sabato 17 settembre, a Zingonia è in programma un’altra seduta di allenamento a porte chiuse che precederà la partenza per la Capitale".