Amor Roma, il numero clamoroso: 1,7 milioni di spettatori in un anno

Stasera la Roma di De Rossi sfiderà il Genoa in occasione dell'ultima partita stagionale davanti ai propri tifosi. L'Olimpico sarà ancora una volta sold out - per la 57esima volta nell'era Friedkin - e gli spettatori saranno circa 67mila vista la trasferta vietata ai tifosi del grifone. Un amore che non si è mai affievolito e che continua ad essere più intenso che mai nonostante i risultati stagionali non siano stati quelli sperati ad inizio anno. A due giornate dal termine i giallorossi sono sesti in campionato (a +1 dalla Lazio), fuori dall'Europa League (per mano di un Leverkusen letteralmente imbattibile) e fuori anche dalla Coppa Italia. Una stagione che in altre piazze avrebbe forse scaturito un progressivo allontanamento dallo stadio e invece a Roma viene ripagata con il solito, inscalfibile amore. Anche in una partita che probabilmente non avrà nemmeno valore ai fini della classifica - dato che l'Atalanta potrebbe addirittura chiudere in quarta posizione.