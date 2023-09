Alvarez ‘risponde’ a Dybala: segna in Champions ed esulta come la Joya – FOTO

Un dominio totale quello del Manchester City di Guardiola contro la Stella Rossa:3-1 il punteggio finale in questa prima giornata del girone G di Champions League. E senza dubbio è stato Julian Alvarez il migliore in campo. Doppietta, grande prestazione, e dedica all'amico e compagno di nazionale Dybala. Infatti l'attaccante argentino ha esultato dopo un gol imitando la 'mask' tipica della Joya. Proprio come ad aprile l'attaccante della Roma aveva festeggiato la rete alla Sampdoria mimando le ragnatele di Spider Man, esultanza tipica proprio di Alvarez. Che a distanza di qualche mese ha ricambiato il 'favore': "Meglio tardi che mai", ha scritto il bomber del City. Il rapporto fra i due è sempre stato molto stretto, e indubbiamente è ancora molto vivo il ricordo del trionfo con la loro nazionale in Qatar di neanche un anno fa.