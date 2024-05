Alluvione Brasile, l’appello di Falcao: “Chiedo aiuto agli amici italiani”

Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma, ha voluto lanciare un appello al mondo intero, apparso sui propri profili social. Nel corso del video, il Divino, ha voluto sensibilizzare i suoi seguaci italiani sulla catastrofe che sta attraversando Porto Alegre, colpita dai diversi alluvioni. Queste le parole dell'ex giallorosso: "Amici italiani, la terra dove ho iniziato la mia carriera nel calcio brasiliano che mi ha portato alla Roma ha bisogno di aiuto urgente. Oggi vivo a Porto Algre, capitale dello stato di Rio Grand do Sol che sta affrontando una tragedia per colpa delle piogge. L'85% dello stato è stato colpito da un gigante alluvione. Sono state distrutte circa 431 città, strade e ponti spazzate via dall'acqua. Un milioni e mezzo di persone sono rimaste colpite, ed hanno perso tutto compresa la famiglia. Si continua a contare il numero di morti ce sono più di cento, ma ne mancano altri. Sono qui oggi per chiedere aiuto agli amici italiani, di tutte le squadre, aiutatemi ad alleviare il dolore di tutti i connazionali, per ricostruire il nostro stato, che era un rifugio per tutti gli italiani che venivano qui alla fine del secolo 19 e che oggi ospita molti discendenti. Grazie".