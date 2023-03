Abraham un anno dopo: dalla doppietta al derby alle bocciature. E ora può partire

Un anno fa, esattamente un anno fa. Il 20 marzo scorso Tammy Abraham festeggiava la doppietta alla Lazio in quella che è stata la sua giornata migliore in giallorosso. La Roma non rimpiangeva Dzeko, e l'inglese giurava amore eterno. Un anno dopo tutto è cambiato. Nel ko di ieri Abraham è entrato solo marginalmente ma non è riuscito a dare la scossa come ormai gli capita quasi puntualmente. La doppia bocciatura con Real Sociedad e Lazio è sintomo di una mancata fiducia da parte di Mourinho che in realtà si era già palesata prima della sosta mondiale. L'inizio del 2023 sembrava promettente, ma i gol sono rimasti pochi. Pochissimi per un numero 9 pagato 40 milioni di euro. Solamente sette in questa stagione: sei in campionato e uno in Europa League. Meno di tutti i concorrenti offensivi per un posto in Champions.