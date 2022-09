Abraham, sospiro di sollievo: niente esami alla spalla

I controlli strumentali alla spalla per l'attaccante della Roma non si sono resi necessari, quindi le sue condizioni non preoccupano

Sospiro di sollievo confermato per Tammy Abraham. Il centravanti inglese si è infortunato contro l'Udinese al 75', si teneva la spalla sinistra decisamente dolorante e al suo posto è entrato Shomurodov. Al momento, però, non si sono resi necessari gli esami strumentali per l'inglese, che quindi non preoccupa in vista delle prossime partite. Con il Ludogorets potrebbe anche tirare il fiato e lasciare spazio a Belotti, ma il motivo non sarebbe comunque legato all'infortunio alla spalla.