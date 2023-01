Abraham-Dybala show: coppia da Champions. La Roma asfalta la Fiorentina 2-0

Mourinho vola grazie al duo d'oro. I giallorossi battono la Viola e vedono il quarto posto. Inter e Juve a -3

Daniele Aloisi

Abraham e Dybala regalano i tre punti alla Roma. Tammy serve e Paulo mette a referto una doppietta. I giallorossi superano la Fiorentina 2-0 e vedono la zona Champions League. Il terzo posto dista solo tre punti. Mourinho perde Zaniolo, ma ritrova Pellegrini. I giallorossi partono meglio contro la Viola e la partita cambia quando la squadra di Italiano resta in 10 per l'espulsione di Dodo. Il gol del vantaggio è una magia del solito Dybala che sfrutta un'ottima sponda di petto di Abraham. Nella seconda frazione di gioco sfiorano il raddoppio prima Celik e poco dopo Tammy. Il 2-0 arriva all'82. Ancora una volta la coppia Tammy-Paulo doma la difesa viola. Abraham serve un cioccolatino da scartare all'argentino che non si fa pregare e batte Terracciano per la seconda volta. I giallorossi rispondono a Lazio e Atalanta e conquistano i tre punti. Domenica la delicata sfida al Picco contro lo Spezia.

Sponda di Abraham e gol di Dybala: la Roma in vantaggio 1-0 all'intervallo — Mourinho si affida di nuovo a Bove dopo la bella prestazione in Coppa Italia. Zaniolo non c'è, davanti Pellegrini e Dybala dietro a Abraham. Parte meglio la Roma che conquista diversi palloni nei primi minuti. Il pressing alto porta al primo ammonito del match: cartellino giallo per Dodo dopo appena 4'. Il primo tiro in porta arriva al 12': ottima percussione di Zalewski che sterza in area e calcia col destro. Bravo Terracciano a respingere con i punti. Risponde la Viola al 21' con Amarabat che prova dalla distanza. Rui Patricio blocca in due tempi. La Fiorentina resta in 10 uomini a causa dell'espulsione di Dodo. Doppio giallo per il terzino. Squillo di Pellegrini al 33'. Il capitano calcia al volo con sinistro da posizione defilata, ma scolpisce l'esterno della rete. A cinque minuti dal termine del primo tempo passa in vantaggio la Roma. Gol costruito dalla coppia Abraham-Dybala. Sponda di petto del 9 e tiro al volo di Paulo. Terracciano battuto e giallorossi avanti 1-0. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gioco.

La Roma supera la Fiorentina 2-0: doppietta di Dybala — Nel secondo tempo Italiano cambia le carte in tavola: dentro Barak e Gonzalez per Ikoné e Jovic. La prima occasione è a tinte giallorosse: Celik va ad un passo dal gol del 2-0. Terracciano con l'aiuto del palo nega la prima gioia giallorossa al turco. Abraham sfiora il raddoppio al 61'. Il numero 9 raccoglie un pallone nell'area piccola ma scivola al momento della conclusione e salva la Fiorentina. Si innervosisce la partita e vengono ammoniti nel giro di pochi minuti Kumbulla, Nico Gonzalez e Bove. Al 74' esce Pellegrini e al suo posto entra Tahirovic. All'82' arriva il raddoppio della Roma. Ancora assist di Abraham per Dybala. La Joya ringrazia Tammy e batte Terracciano con un tap in facile facile. Brivido nel finale con Rui Patricio che salva la porta inviolata su Kouamé. Dopo 3' di recupero finisce il match con la vittoria dei giallorossi per 2-0.

Roma-Fiorentina 2-0, il tabellino — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove (Matic 66'), Pellegrini (Tahirovic 74'), Zalewski (Spinazzola 66'); Dybala, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Camara, Spinazzola, Keramitsis, Matic, Tahirovic, Volpato, El Shaarawy Shomurodov, Solbakken, Belotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (Venuti 30'), Amrabat; Ikoné (Gonzalez 46'), Bonaventura (Castrovilli 85'), Kouamé; Jovic (Barak 46'). Allenatore: Italiano. A disposizione: Cerofolini, Gollini, Kayode, Ranieri, Venuti, Ranieri, Amatucci, Terzic, Castrovilli, Gonzalez, Barak, Bianco, Krastev, Di Stefano.

Arbitro: Giua. Assistenti: Bindoni – Prenna. IV uomo: Maresca. Var: Nasca. Avar: Paganessi

Marcatori: Dybala 40' (R), Dybala 82' (R)

Ammoniti: Dodo (F), Smalling (R), Kumbulla (R), Nico Gonzalez (F), Bove (R), Igor (F)

Espulsi: Dodo (F)

Spettatori: 61,327