Abraham: “Ammonizione vergognosa, sono io che ho subito il fallo”

Il 9 giallorosso sui social recrimina il giallo che gli negherà la presenza contro l'Inter

Tammy Abraham non ci sta e dopo l'ammonizione subita contro il Bologna e che gli farà saltare la partita contro l'Inter sabato alle 18, ha postato un post su Twitter in cui recrimina: "Ho ricevuto un cartellino giallo per questo, quando sono stato io quello che ha subito fallo". Il 9 giallorosso ha provato a sistemare il risultato durante la gara, ma una punizione uscita fuori di poco e una parata di Skorupski, gli hanno negato la rete del pareggio. L'ammonizione è avvenuta al 45' del primo tempo, quando al termine di un'azione banale sulla zona laterale di campo, il centravanti della Roma ha colpito fortuitamente l'avversario. Uno scontro che, come dimostrano le immagini, è stato del tutto involontario. L'arbitro Pairetto però, ha interpretato diversamente l'episodio e ha punito l'attaccante.