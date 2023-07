Roma-Estrela Amadora LIVE 0-0: palo di Dybala. Chance per El Shaarawy

La Roma scende in campo per la seconda amichevole in terra portoghese. Dopo il pareggio col Braga i ragazzi di Mourinho affronteranno l'Estrela Amadora, squadra che ha ottenuto la promozione in Serie A lo scorso anno. Lo Special One è ancora in attesa del centravanti e in attacco la coperta è corta. Davanti riposo per Belotti, giocheranno El Shaarawy e Dybala. Svilar in porta e davanti a lui Ibanez, Smalling e Ndicka. In mezzo al campo il nuovo acquisto Aouar insieme a Matic e Pellegrini. Mercoledì in programma l'ultimo test prima del ritorno a Roma. I giallorossi giocheranno contro la Farense.