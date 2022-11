Primavera, Frosinone-Roma 1-3: i giallorossi volano al primo posto

La Roma Primavera conquista la 5ª vittoria consecutiva e batte il Frosinone (1-3). Decisivi i gol di Faticanti, Pisilli e Pagano. Tre punti in cassaforte per i ragazzi giallorossi. La squadra di Guidi vola al primo posto in solitaria a 25 punti staccando la Juventus. I bianconeri giocheranno contro l'Inter lunedì. Prosegue il momento d'oro della Primavera che dopo un inizio complicato non ha più sbagliato un colpo.