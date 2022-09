Empoli-Roma diretta LIVE, ufficiale: Cristante e Matic titolari. Torna Abraham

I giallorossi affrontano al Castellani la formazione di Zanetti. Qualche dubbio di formazione per Mourinho dopo la sconfitta contro l'Udinese

Redazione

La Roma torna in campo per il posticipo della sesta giornata di Serie A. I giallorossi, dopo la sconfitta contro l'Udinese in campionato, tornano a giocare in trasferta per affrontare l'Empoli di Zanetti. La squadra di José Mourinho cerca assolutamente una vittoria per tornare a -1 dalla vetta e per risollevare il morale anche dopo la sconfitta in Bulgaria di giovedì scorso contro il Ludogorets. Per il tecnico portoghese tornano a disposizione Zaniolo e Abraham.

Empoli-Roma: formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Satriano, Pjaca; Lammers. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Grassi, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Henderson, Cambiaghi, Bajrami, Ekong.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. Allenatore: José Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Camara, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Di Iorio, Affatato. IV Uomo: Pezzuto. Var: Chiffi. Avar: Galetto.

PREPARTITA - La Roma arriva al match dopo due sconfitte (Udinese e Ludogorets). I giallorossi vogliono rimanere aggrappati al gruppone di testa e l'avversario, l'Empoli, è alla portata. La formazione di Zanetti invece arriva al Castellani dopo quattro pareggi e una sconfitta nelle prime giornate di campionato.

ULTIME DA TRIGORIA - Sono ormai noti gli assenti tra le fila di Josè Mourinho che dovrà fare a meno del lungodegente Darboe, di Wijnaldum (rientro nel 2023) di El Shaarawy, Kumbulla, Karsdorp e di Zalewski. Lo Special One avrà però a disposizione due armi in più: una è quella di Zaniolo che è rientrato ufficialmente dopo l'infortunio alla spalla, l'altra è quella di Abraham, che non era stato convocato dal tecnico portoghese nel match contro il Ludogorets.

DOVE VEDERLA - Empoli-Roma, sarà trasmessa in coesclusiva in diretta da Sky e in streaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram, Facebook e Twitter.

CURIOSITA' E PRECEDENTI - L'ultimo precedente in casa dell'Empoli è una vittoria per 4-2 da parte dei giallorossi. La Roma è imbattuta da 12 gare di Serie A contro l’Empoli (9 vittorie, 3 pareggi) e viene da cinque successi consecutivi contro questa avversaria; i giallorossi hanno una serie aperta più lunga di vittorie di fila solo contro il Crotone (6).