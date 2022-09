Diretta LIVE Primavera, Roma-Torino 0-0: equilibrio tra le due squadre

La squadra di Federico Guidi si presenta a questo match dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro l'Atalanta

La Roma ospita alle 14:00 il Torino allo stadio Tre Fontane per la quarta giornata del Campionato Primavera 1 TIM. La squadra di Federico Guidi si presenta a questo match dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro l'Atalanta. Gli ospiti, allenati da Giuseppe Scurto, hanno vinto 1-0 con l'Inter nel turno precedente. I giallorossi scendono in campo con il 4-3-3 e davanti c'è il tridente formato da JoãoCosta, Satriano e Tahirovic.