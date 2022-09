Il tour de force della Roma: giovedì contro l’Helsinki per rilanciarsi in Europa

Giallorossi favoritissimi dai bookmakers contro la squadra che ha vinto il campionato finlandese

Redazione

La sconfitta nella prima uscita di Europa League contro il Ludogorets ha decisamente complicato i piani della Roma che già giovedì è chiamata a rispondere e a rialzarsi. All'Olimpico arriva l'Hjk Helsinki e i romanisti hanno già risposto in massa con 40mila abbonati per le gare di coppa. Lo stadio quindi, ancora una volta, spingerà Dybala e compagni. Anche perché il match è già decisivo: la Roma deve assolutamente vincere e approfittare della sfida tra Real Betis e Ludogorets, che hanno vinto la prima partita del girone. Fischio d’inizio fissato per giovedì 15 settembre alle 21.00.

Come arrivano Roma e Hjk Helsinki?

La Roma, in attesa del match di Empoli, non ha vissuto dei giorni facili. Complici anche degli infortuni di troppo (Darboe, El Shaarawy, Karsdorp, Kumbulla, Wijnaldum e Zalewski sono indisponibili e Abraham e Zaniolo hanno appena recuperato) dopo un buon avvio di stagione sono incappati nella sconfitta sonora di Udine e quella con il Ludogorets. Diversa la situazione dell’HJK Helsinki che dopo 22 giornate ha vinto la Veikkausliiga, massima serie finlandese, laureandosi campione grazie al successo all’ultima giornata sull’Honka. Non bene invece l’esordio in Europa League contro il Betis che si è imposto per 0-2.

I precedenti e le previsioni sui gol

Prima sfida ufficiale tra Roma e HJK Helsinki che non si sono mai affrontate in una gara ufficiale. I giallorossi sfideranno un club finlandese per la seconda volta nella loro storia, l’unico precedente è infatti quello contro l'Ilves nella Coppa delle Coppe della stagione 1991/1992. L’HJK Helsinki ha invece già affrontato altre squadre italiane, ma non ha mai vinto. L’ultima in ordine temporale è il Torino nel novembre del 2014, nella fase a gironi dell’Europa League. Come informa OddsChecker la Roma è imbattuta da 19 partite casalinghe in tutte le competizioni europee (13 vittorie e 6 pareggi). Per i giallorossi è la striscia di imbattibilità̀ interna più̀ lunga in Europa. Nonostante Eldor Shomurodov abbia realizzato il 50% delle sue reti in gare di Coppa, tre sulle sei totali, per i bookmaker l’uomo più atteso è certamente Tammy Abraham: una sua rete è quotata a 3.40 da Bet365. Leggermente più alta la quota per Dybala, una rete dell’argentino ad aprire le marcature è infatti fissata a 3.60.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker la Roma è nettamente favorita per la vittoria. Le quote di un successo in casa partono dall’1.12 di Bet365 fino all’1.14 di Better. I bookie credono poco nell’X, mai verificatosi per i finlandesi, quotato a 8.50 sia da Bet365 che da Betfair. Una vittoria dell’HJK Helsinki in trasferta, che sarebbe anche la prima in Europa, parte dai 18.00 di Sisal fino ai 18.50 di Planetwin.

L’HJK Helsinki nelle gare europee ha sempre subito almeno una rete e nell’ultima stagione in cui ha partecipato all’Europa League, 2014/2015, ha perso tutte le trasferte nel girone subendo almeno due reti. Per questo gli scommettitori puntano su una gara da Over 2,5 con una quotazione che oscilla tra l’1.38 di Sisal fino all’1.44 di Bet365. Più alta la quota dell’Under 2.5 che mette d’accordo 888 Sport, Betfair e Leovegas a 2.88.

Proprio per la grande differenza sul piano tecnico tra Roma e HJK Helsinki per i bookie le chance che entrambe le squadre vadano a segno sono remote. Il segno Goal vale 2.38 per 888Sport e Leovegas. Aumentano invece le possibilità per il segno No Goal che parte dall’1.52 di Sisal fino all’1.62 di Betfair.

Risultato esatto

I bookie si aspettano una vittoria larga da parte della Roma. Molto simili infatti le quote di un possibile 2-0, 6.25 per Sisal, e del 3-0 fissato a 6.50 da Bet365. Un pareggio per 1-1 invece paga ben 17.00 volte la posta.