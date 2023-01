Roma, il primo ostacolo del 2023 è il Bologna. Mou favorito non vuole errori

I giallorossi dopo la pausa Mondiali in campo all'Olimpico mercoledì alle 16.30

Redazione

Finalmente la Serie A. Dopo due mesi di stop causa Mondiali in Qatar, lo stadio Olimpico torna a tingersi di giallorosso. La Roma scende in campo mercoledì alle 16.30 contro il Bologna di Thiago Motta. Per Mourinho l'obiettivo è cominciare il 2023 con il piede giusto e lasciare alle spalle le scorie dell'ultima parte dell'anno appena terminato. Nelle ultime due amichevoli contro Viterbese, Casa Pia e Waalwijk la Roma ha ottenuto tre vittorie, prima in Giappone due pareggi con Nagoya e Yokohama, poi la sconfitta rimediata contro il Cadice. Per la squadra di Thiago Motta tre successi su tre con gli austriaci del Kapfenberg, gli spagnoli del Maiorca e il Verona.

Roma-Bologna, le quote — Secondo i bookmaker, la Roma ha più chance di vittoria: il segno 1 è proposto 1.65 da Sisal e 888Sport, 1.62 per Betfair. L’eventuale successo del Bologna è valutato 5.75 da Bet365 e Sisal, 5.50 su Starcasinò Bet. Mentre l’X è offerto 3.95 da 888Sport, 3.85 secondo Better e Goldbet. Gli analisti credono sia più probabile che una sola delle due squadre segni: il No Gol è infatti quotato 1.75 da Betfair e Bet365, 1.72 secondo Starcasinò Bet. Mentre il Gol è fissato a 2.08 da 888Sport, 2.00 su Betfair e Bet365. Anche nell’ipotesi delle reti totali, l’Under 2.5 è più probabile: valutato 2.10 da Betfair, 1.95 per Goldbet e Sisal. A differenza dell’Over 2.5 offerto a 2.10 da Betfair, 1.96 da Netbet e 1.95 su Better. Queste e altre quote sulla Serie A e su tutto il meglio del calcio internazionale sono anche su Gazzetta Scommesse.

Come arrivano Mourinho e Thiago Motta — La Roma ha perso la prima partita del nuovo anno ben tre volte negli ultimi cinque campionati (2V), tante quante quelle totalizzate nei tredici tornei precedenti. Dopo una serie di sei vittorie e quattro sconfitte, i giallorossi hanno pareggiato le ultime due partite di A e non arrivano a tre segni X di fila da febbraio scorso. La difesa del Bologna dovrà stare attenta ai calci piazzati: nessuna formazione ha subito più gol dei rossoblù da questa situazione (nove). Come analizzato da Oddschecker, i giallorossi sono la squadra che in percentuale ne ha realizzati di più: sette su diciotto, il 39%.

I precedenti — Le statistiche parlano chiaro. Come riporta Oddschecker, la Roma è la formazione contro cui il Bologna ha vinto più volte in Serie A. Sono 51 successi per i rossoblù in 148 sfide, con 44 pareggi e 53 sconfitte. C’è da dire che la squadra di Mourinho ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe contro gli avversari e non ci è mai riuscita per tre gare interne consecutive. I giallorossi però non hanno segnato nelle due partite più recenti contro il Bologna: non mancano la rete per almeno tre sfide addirittura dal periodo 1966-1968 (quattro in quel caso).

Le quote — Secondo i bookmaker, la Roma ha più chance di vittoria: il segno 1 è proposto 1.65 da Sisal e 888Sport, 1.62 per Betfair. L’eventuale successo del Bologna è valutato 5.75 da Bet365 e Sisal, 5.50 su Starcasinò Bet. Mentre l’X è offerto 3.95 da 888Sport, 3.85 secondo Better e Goldbet. Gli analisti credono sia più probabile che una sola delle due squadre segni: il No Gol è infatti quotato 1.75 da Betfair e Bet365, 1.72 secondo Starcasinò Bet. Mentre il Gol è fissato a 2.08 da 888Sport, 2.00 su Betfair e Bet365. Anche nell’ipotesi delle reti totali, l’Under 2.5 è più probabile: valutato 2.10 da Betfair, 1.95 per Goldbet e Sisal. A differenza dell’Over 2.5 offerto a 2.10 da Betfair, 1.96 da Netbet e 1.95 su Better.