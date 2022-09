Roma-Atalanta, Mou a caccia di conferme. E contro Gasperini arriva da 2 vittorie

I giallorossi hanno ritrovato morale dopo le vittorie contro Empoli e Helsinki. E al primo big match all'Olimpico cercano tre punti contro una grande

Redazione

Fino a due giornate fa Roma e Atalanta erano in testa alla classifica, da sole. Dopo Udine lo scenario almeno in casa giallorossa è cambiato, ma la vetta è sempre lì, a un punto. Lì dove ci sono Napoli e Milan ma anche l'Atalanta di Gasperini. E allora il big match in programma allo stadio Olimpico domenica alle 18 sa di Europa, in questo momento addirittura (ma è prestissimo per fare bilanci) di Champions. Che è l'obiettivo della Roma, reduce dal successo di Empoli e di quello in Europa League contro l'Helsinki, ma anche il sogno dell'Atalanta, che vorrebbe tornare in Europa dopo l'ottavo posto della scorsa stagione che ha lasciato senza impegni infrasettimanali in ambito internazionale la squadra di Gian Piero Gasperini. La classifica dopo le prime sei giornate, d'altronde, non lascia spazio ad interpretazioni.

Come arrivano Roma e Atalanta

La Roma è riuscita a risollevare la testa, dopo le due sconfitte consecutive arrivate sul campo dell'Udinese in Serie A e su quello del Ludogorets in Europa League. I giallorossi infatti hanno conquistato tre punti pesanti, soprattutto per il morale, sul campo dell'Empoli vincendo 1-2 con le reti di Dybala e Abraham che hanno reso vana quella di Bandinelli. E giovedì sera si sono sbarazzati con un netto 3-0 dell'Helsinki ancora con la firma di Dybala oltre a quelle di Pellegrini e Belotti. E soprattutto Mourinho ha ritrovato Zaniolo dopo l'infortunio. L'Atalanta invece non è andata oltre l'1-1 in casa con la Cremonese, fermando la striscia di tre successi consecutivi (Verona, Torino e Monza).

I precedenti

Roma e Atalanta si sono affrontate 134 volte in competizioni ufficiali, di cui 122 in Serie A e 12 in Coppa Italia, stando a quanto rilevato da OddsChecker. Il bilancio nel complesso sorride ai giallorossi, che hanno vinto in 61 occasioni contro le 31 degli avversari; 42 invece i pareggi. La squadra di José Mourinho cercherà di confermare i risultati positivi della scorsa stagione, quando è riuscita ad imporsi sia all'andata (1-4 a Bergamo) che al ritorno (1-0 all'Olimpico).

Le quote

Anche in virtù dei confronti del campionato precedente e del fattore campo, la Roma è considerata favorita in vista di questo scontro diretto, come riportato da OddsChecker. Ma la quota non è molto bassa: il successo dei giallorossi è offerto al massimo a 2.19 da Novibet, quello dell'Atalanta tocca 3.50 con Sisal; 3.60 invece la valutazione migliore per il pareggio, proposta da Betfair. La qualità dei due reparti offensivi ha convinto gli operatori a ritenere più probabile un buon numero di reti, nonostante ce ne sia stata solo una nell'ultimo confronto: l'Over 2.5 è a 1.81 secondo 888 Sport e LeoVegas, l'Under 2.5 vale un raddoppio esatto con Bet365, 888 Sport, Betfair e LeoVegas. Ancora più marcata la forbice in merito alla possibilità che entrambe le formazioni vadano a segno: il Gol è a 1.66 con Bet365, il No Gol tocca 2.25 a Betfair.