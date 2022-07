Italia-Belgio, azzurre favorite ma per andare ai quarti serve un’impresa

L’ultimo confronto tra Italia e Belgio risale al 4 settembre del 2018 in una gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2019, in quel caso le azzurre uscirono sconfitte dal confronto per 2-1

Redazione

Vincere potrebbe non bastare. Per questo alla Nazionale femminile servirà una mezza impresa per qualificarsi ai quarti di finale dell'Europeo. Le azzurre sono attese lunedì 18 luglio dalla sfida decisiva contro il Belgio a Manchester. Dopo l'avvio shock con la Francia (sconfitta per 5-1), la squadra della Bartolini ha pareggiato 1-1 con l'Islanda. In questo momento la Francia è al comando del Gruppo D a sei punti, già qualificata ai quarti. Segue l’Islanda a 2 punti, chiudono Belgio e Italia a 1.

Come arrivano Italia e Belgio?

Fino ad ora nella competizione sono arrivate una sconfitta e un pareggio. Alle azzurre la vittoria manca dallo scorso 12 aprile, 1-0 contro la Svizzera durante i gironi di qualificazione al Mondiale. Poi un pareggio per 1-1 contro la Spagna il 1° luglio, il ko contro la Francia e da ultimo il pareggio contro l’Islanda arrivato grazie alla rete di Bergamaschi.

I precedenti

L’ultimo confronto tra Italia e Belgio risale al 4 settembre del 2018 in una gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2019, in quel caso le azzurre uscirono sconfitte dal confronto per 2-1. L’ultima vittoria dell’Italia risale a qualche mese prima, 10 aprile 2018, quando furono proprio le ragazze della Bertolini a vincere grazie alle reti di Rosucci e Girelli. L’unico altro precedente è invece del 2017, Coppa di Cipro, e in quel caso fu il Belgio a imporsi con un sonoro 1-4.

Le quote

Secondo le rilevazioni di OddsChecker l’Italia è leggermente favorita per la vittoria con il 45.5% di possibilità di portare a casa tre punti e quindi anche una chance di qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo. Leggermente inferiore invece la quota che vede il Belgio vittorioso, al 33.3%, mentre il pareggio è fermo al 29%. Entrambe le nazionali hanno segnato solo due reti dall’inizio della competizione ma ne hanno subite rispettivamente 6 (Italia) e 3 (Belgio). Per questo motivo quindi Under e Over 2.5 sono in equilibrio: c’è infatti il 52.6% di probabilità che il match finisca con meno di tre reti segnate e il 55.6% che invece siano almeno tre i gol siglati. Italia e Belgio si sfideranno in una gara da dentro o fuori e per questo motivo entrambe cercheranno di vincere il match. Il segno Goal è quindi al 61.3%, più bassa invece la possibilità che una delle due squadre non vada a segno, 47.6%.