Roma, a Empoli per il riscatto. E contro i toscani è imbattuta da 12 partite

I giallorossi arrivano da favoriti al Castellani. Ma dopo la figuraccia di Udine l'attenzione sarà massima

Redazione

La sconfitta con l'Udinese è ancora nella testa di qualcuno, specialmente dei romanisti più ottimisti che avrebbero immaginato una corsa ancora in testa alla classifica. Per questo la partita della Roma contro l'Empoli al Castellani è ancora più importante. Dopo la partita di Europa League contro il Ludogorets, i giallorossi ancora in trasferta, stavolta lunedì 12 settembre alle 20.45. La Roma vuole ripartire subito forte mentre la squadra di Zanetti ha pareggiato 2-2 l’ultima sfida di campionato contro la Salernitana ed è ancora a caccia del primo successo stagionale.

Empoli e Roma, gli ultimi risultati

L'Empoli non vince ma è vero altrettanto che non perde. Ha pareggiato quattro partite consecutive di A per la prima volta da gennaio 2015: in quel caso i toscani arrivarono a cinque, unica volta nella loro storia. Praticamente, nessuna squadra ha messo in fila più pari in partite casalinghe nel 2022 in A (sei, come Atalanta e Salernitana). Nel periodo i toscani hanno ottenuto un solo successo (4P), meno di ogni altra formazione (escluse retrocesse e neopromosse). La Roma invece ha vinto solo due delle ultime sette trasferte di campionato (2N, 3P), la metà delle vittorie che aveva registrato nelle precedenti sette (4V, 2N, 1P). Come riporta Oddschecker, i giallorossi sono la formazione più abile a sviluppare il gioco in verticale. Quella di Mourinho è la terza squadra ad aver effettuato più attacchi diretti nelle prime cinque giornate (13, dietro ai 14 del Milan e ai 16 dell’Atalanta).

Il bilancio

L’Empoli ha vinto solo due delle ultime 12 partite in casa contro la Roma in A (3N, 7P): 1-0 il 16 ottobre 2005 con un gol di Tavano e 1-0 il 17 febbraio 2007, firmato da Nicola Pozzi. Attenzione alle statistiche: la Roma è imbattuta da 12 gare di A contro i toscani (9V, 3N) e viene da cinque successi consecutivi contro gli avversari. I giallorossi hanno una serie aperta più lunga di vittorie solo contro il Crotone (sei). C’è anche un altro dato che può aiutare gli scommettitori, come analizzato da Oddschecker, la Roma ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei sfide di campionato contro l’Empoli: cioè nel 67% delle occasioni. Una curiosità sui marcatori: quella di Zanetti è l’unica squadra in A ad aver mandato in gol tre giocatori nati dal 2000 in avanti (insieme ad Arsenal, Barcellona, Lille, Manchester City, Reims e Villarreal): sono Baldanzi, Parisi e Satriano.

Le quote

I bookmaker credono che la Roma sia favorita per la gara del Castellani: il segno 2 è proposto a 1.62 dalla gran parte dei bookie. L’1 vale 5.50 per Bet365 e Betfair, 5.30 secondo Better. L’X si attesta sui 4.25 di Snai, 4.15 la valutazione di Goldbet e Better. Occhio alla previsione dei gol totali realizzati: la quota dell’Over 2.5 è ferma a 1.80 di Bet365, 1.75 su Leovegas e Sisal. La giocata inversa è valutata 2.08 da Leovegas, 2 per Betfair e Better. Equilibrio anche nella quota del segno Gol: 1.80 su Bet365, 1.75 per Sisal e Betfair. Il No Gol è proposto a 2.05 da Pokerstars, 2 su Goldbet e Leovegas.