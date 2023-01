Zaniolo via a gennaio, la Roma dà l’ok: West Ham, Tottenham e Borussia interessate

La cessione di Nicolò Zaniolo a gennaio non è più da escludere. La Roma infatti avrebbe dato il suo ok al divorzio già in questa finestra invernale di mercato, il che apre nuove porte per il futuro del classe '99 e non solo. Come riporta 'Sky Sport', gli agenti del giocatore giallorosso sono già al lavoro per trovare offerte che possano concretizzarsi già nei prissimi giorni. L'interesse del Tottenham resta vivo, con Paratici che ha offerto un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In Premier League, però, c'è anche il West Ham che già ha in rosa due italiani come Scamacca ed Emerson oltre a Ogbonna. Anche il Borussia Dortmund avrebbe fatto inoltre un sondaggio per Zaniolo. La richiesta della Roma in partenza è di circa 40 milioni, trattabili fino a massimo 35 milioni. I giallorossi sono aperti a ogni possibile offerta, ancora però non arrivata a Trigoria. E ovviamente Pinto tiene d'occhio anche gli eventuali sostituti per gennaio.