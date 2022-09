Roma, Zagadou vicino in estate: commissioni e infortuni hanno frenato la trattativa

Il difensore più vicino a Trigoria nella sessione di mercato è stato Dan Axel Zagadou. Come riportato da calciomercato.com, il difensore svincolato ex Borussia Dortmund, è stato proposto a lungo al club giallorosso con Mourinho che ha spinto per avere a disposizione un nuovo difensore centrale. La trattativa però si è bloccata a causa sia della linea imposta da Tiago Pinto, che ha di fatto chiuso il mercato in entrata, ma anche dalle alte commissioni richieste dall'entourage del calciatore. Inoltre i problemi fisici avuti negli ultimi anni, hanno preoccupato non poco la dirigenza giallorossa, alla ricerca in quel momento di un difensore "pronto all'uso" da regalare a Mourinho.