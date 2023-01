Verona, ai dettagli la trattativa per Gaich: si allontana Shomurodov

Diminuiscono le pretendenti per Shomurodov. Il Verona era tornata sul mercato dopo l'infortunio di Henry, il club gialloblù aveva messo gli occhi sull'uzbeko. Secondo quanto riportato da Sky il rinforzo per la squadra di Zaffaroni sarà Gaich, attaccante del CSKA Mosca. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto e le visite dovrebbero svolgersi domani o dopodomani. L'attaccante argentino è già passato dalla Serie A, dove ha giocato con la maglia del Benevento nella stagione 202/21: per lui 15 presenze e 2 gol. Su Shomurodov ci sono ancora due club di Serie A: lo Spezia e la Cremonese.