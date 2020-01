Valencia, Florenzi subito convocato. L’allenatore: “È pronto, siamo felici sia qui”

Tutto pronto al Mestalla per il debutto di Alessandro Florenzi. L’ex capitano giallorosso, appena arrivato in Spagna, è stato subito convocato dal tecnico Caledes e domani potrebbe già scendere in campo davanti al pubblico amico nella sfida che il Valencia affronterà contro il Celta Vigo. Proprio l’allenatore ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul suo arrivo: “Lo abbiamo visto bene, ha completato due allenamenti, è arrivato in forma perché ultimamente ha giocato, quindi è pronto ad aiutarci ora. L’ho convocato e valuteremo come la useremo, è un giocatore che può aiutarci molto, ha un livello alto e siamo felici che sia con noi”.