Un mercato intelligente, Tiago Pinto si prepara: ecco le mosse della Roma

Poco meno di tre settimane al via, il gm non può sbagliare. Mourinho aspetta un centrocampista e un terzino destro

Nessun grande colpo, ma il necessario per fare al massimo la seconda parte di stagione e provare a centrare gli obiettivi. José Mourinho sa che a gennaio non potrà aspettarsi nomi importanti dal mercato . Ma il portoghese spera di avere quei due elementi per allungare le rotazioni che erano mancati la scorsa estate. Un centrocampista e un terzino su tutti, restando ad ascoltare le possibili occasioni che si presenteranno fino alla chiusura. Tiago Pinto non ne parla quando viene interpellato, ma si prepara da tempo a un lavoro che non può e non deve sbagliare. Con il ritorno di Spinazzola e i giusti innesti, Mou spera di avere a disposizione le carte per giocarsi tutte e tre le competizioni al massimo.

Il centrocampista resta l'obiettivo principale. Sfumato Xhaka in estate e con Zakaria ormai protagonista di un'asta alla quale la Roma non vuole partecipare, Tiago Pinto ha direzionato la sua attenzione principalmente verso altri nomi. I due più gettonati restano Grillitsch e Tolisso. Entrambi andranno in scadenza a giugno e sono destinati a partire subito. Per l'austriaco dell'Hoffenheim la strada sembra meno tortuosa: l'ingaggio è più alla portata, così come il prezzo di base. Il francese, nonostante un periodo di appannamento, resta invece quasi un big. La Roma ha in progetto di fare un grande investimento nel ruolo, ma nel mercato estivo (piace Maggiore, stasera avversario con lo Spezia). Per il mercato di gennaio basteranno esperienza e affidabilità. Il discorso non cambia per il ruolo di terzino destro, l'altra necessità per rendere la rosa più competitiva. Reynolds (attualmente negli States per il camp con la nazionale) partirà in prestito. Per il ruolo di vice Karsdorp sono in corsa Aarons del Norwich, Henrichs del Lipsia, Pedersen del Feyenoord e Dalot del Manchester United. Quest'ultimo è di gran lunga il preferito di Mourinho, ma per il momento manca l'intesa con i Red Devils sulla formula dell'operazione.