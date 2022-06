Svilar, Celik, Solbakken e gli altri: anche la panchina deve diventare Special

A poco meno di un mese dall'inizio del mercato, Pinto ha già messo a segno due colpi: Svilar e Matic. Il primo andrà a rimpiazzare Fuzato, che lascerà Trigoria, per crescere all'ombra di Rui Patricio preparandosi a sostituirlo quando sarà il momento. L'altro, invece, andrà a sopperire l'esigenza a centrocampo che la Roma si è portata avanti per una stagione. Partito Mkhitaryan, che con la sua posizione arretrata aveva parzialmente risolto il problema, il serbo è stata la prima scelta. Firmerà in questi giorni un contratto da 3,5 per una stagione con opzione per la seconda ed effettuerà le visite mediche ad inizio luglio. A centrocampo occhi su Mandragora. Pinto lo sta valutando per consegnare a Mourinho una riserva di esperienza. Una delle zone di campo che necessità di un urgente intervento è la fascia destra, per ora presidiata dal solo Karsdorp. Maitland-Niles è stato rispedito al mittente dopo sei mesi tutt'altro che esaltati vissuti all'ombra del Colosseo. Anche in questo caso, Pinto ha un asso nella manica. Anzi due. Il gm ha infatti raggiunto un accordo con Celik, terzino destro del Lille con cui ha vinto anche una Ligue 1 soffiandola alla corazzata del PSG. In stagione ha giocato 32 gare (il 79% da titolare) segnando anche due gol ed è titolare della nazionale turca. Un sostituto ideale per far rifiatare Karsdorp in più di un'occasione data l'elevata affidabilità. Sulla stessa fascia è stato bloccato anche Solbakken, messosi in mostra nelle 4 gare contro il Bodo, con cui si sta trattando, giocate questa stagione. Il norvegese è un'ala destra che all'occorrenza potrebbe trasformarsi in attaccante. Sarebbe il sostituto di Carles Perez, anche lui con le valigie in mano direzione Spagna, e potrebbe aiutare Mourinho a trasformare il 3-4-2-1 attuale nel 4-2-3-1 tanto amato dal portoghese con la coppia Matic-Cristante a fare da break davanti alla difesa.