Villar e Kluivert tornano alla Roma. Borja Mayoral è di nuovo del Real Madrid

Gonzalo Villar e Justin Kluivert saranno ancora dei giocatori della Roma. I tre calciatori, mandati in prestito perché fuori dal progetto di José Mourinho, sono tornati alla base perché non sono stati riscattati dai club di appartenenza. Borja Mayoral non riscattato neanche dal Getafe, tornerà invece al Real Madrid. Anche Bryan Reynolds è tornato, ma è stato già ceduto al KVC Westerlo, adesso Tiago Pinto, general manager giallorosso, dovrà trovare una nuova sistemazione anche a tutti gli altri in questa finestra di calciomercato.