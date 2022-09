Roma, ufficiale il passaggio di Bouah alla Reggina

La Roma, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Devid Bouah alla Reggina. Il terzino destro, cresciuto nelle giovanili giallorosse, lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie C con il Teramo collezionando 21 presenze in campionato: "In bocca al lupo, Devid!", questo il messaggio del club per il classe 2001.