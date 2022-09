Roma, Solbakken: trovato l’accordo. Fumata bianca nelle prossime settimane

Ieri sera alle ore 20 si è conclusa questa sessione di mercato estivo. Ancora qualcosa da fare per Tiago Pinto, che sembra essere già a lavoro per gli eventuali acquisti di gennaio. Dopo aver rivoluzionato la rosa della Roma riuscendo a piazzare anche quasi tutti gli esuberi, il portoghese, da quanto riporta La Repubblica, sembrerebbe aver trovato un accordo di massima con Solbakken, ala del Bodo/Glimt da tempo in orbita giallorossa. L'intesa potrebbe essere messa nero su bianco già nelle prossime settimane, con possibile arrivo nella Capitale quest'inverno.