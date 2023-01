Roma, si raffredda la pista Vina-Betis: gli spagnoli trattano il brasiliano Abner

Oltre a Shomurodov (e Villar), anche quella di Matias Vina è diventata una pista calda in uscita. L'uruguaiano è finito in orbita Betis, ma ad ora la trattativa non è ancora decollata. Non solo, perché gli spagnoli valutano altre alternative. Secondo 'calciomercato.it', infatti, gli andalusi stanno facendo sul serio per Abner, terzino sinistro in forza all'Athletico Paranaense. Il club brasiliano chiede 12 milioni più il 10% sulla futura rivendita mentre il Betis punta a chiudere a 10. Una trattativa che porta inevitabilmente a raffreddare quella per Vina. Inoltre, lo stesso Abner - classe 2000 - oltre ad essere stato accostato all'Inter in passato, era stato proposto anche alla Roma che però aveva preferito Vina.