Roma Primavera, ufficiale la cessione di Ciuferri al Giugliano Calcio

La Roma, tramite un comunicato sui proprio account social, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Flavio Ciuferri al Giugliano Calcio, società campana militante in Serie C. Il classe 2004 era stato impiegato in una sola occasione in questa stagione nel campionato Primavera (nella vittoria per 5-2 contro la Juventus). "In bocca al lupo Flavio", questo il messaggio del club giallorosso che dunque saluta un altro giovane del proprio settore giovanile dopo la cessione di Satriano all'Heracles.