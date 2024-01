Roma, ora la difesa abbonda. Con De Rossi cambia il mercato: Llorente in uscita

Una settimana alla fine del mercato, minuto più minuto meno. Un mercatino finora, per dirla alla Mourinho, che ha portato solo Huijsen in prestito dalla Juve visti i limiti stringenti imposti dall'Uefa e la mancanza di cessioni della rosa attuale. Un mercato che cambia “nella forma e nel colore” come cantavano i Litfiba. Perché l’arrivo di Daniele De Rossi ha modificato le priorità eventuali e le possibilità per Pinto negli ultimi giorni della sua permanenza a Roma. Il gm ha rassicurato il nuovo tecnico sulla serietà del suo lavoro fino all’ultimo giorno di contratto. Ma cosa cambia di fatto? La difesa che prima sanguinava ora sembra ricompattarsi all’improvviso. Lunedì a Salerno torna Mancini, ma non è escluso ci sia anche Ndicka a un passo dall’eliminazione in coppa d’Africa. Sulla via del ritorno anche Smalling e Kumbulla, entrambi attesi la prossima settimana in gruppo. Oltre a Huijsen che sta crescendo a piccoli passi e dovrà giocare qualche minuto per evitare un esborso eccessivo alla Juve per il prestito. Praticamente sei centrali per due posti. Così dalla miseria si è passati all’abbondanza che mette Llorente in bilico. Lo spagnolo potrebbe essere sacrificato (con un cambio di prestito, piace al Psg) per portare a De Rossi un terzino sinistro.