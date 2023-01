Roma, nessuna offerta del Tottenham per Zaniolo. Gli Spurs valutano il prestito

La telenovela Zaniolo è lontana dalla parola fine. Nonostante l'apertura della Roma alla cessione, alcuni dei club di Premier League interessati al 22 giallorosso hanno virato su altri obiettivi come Trossard per l'Arsenal e Ings per il West Ham. Come riportato dall'edizione inglese di Sky Sport, il Tottenham rimane vigile sul giocatore nonostante non abbia ancora fatto recapitare un'offerta a Trigoria. Gli Spurs lo vorrebbero ingaggiare solo in prestito, formula che non soddisferebbe la Roma a meno che non venga inserito un obbligo di riscatto. Complicato, almeno per il momento, che la trattativa per il passaggio di Zaniolo alla corte di Antonio Conte possa andare in porto.