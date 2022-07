Calciomercato Roma, il Monza non vuole solo Villar: chiesto anche Calafiori

Il centrocampista spagnolo si trasferirà in Lombardia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni

Si scalda l'asse di mercato tra la Roma e il Monza. Da giorni è stato trovato l'accordo con i giallorossi per Villar. Il centrocampista spagnolo si trasferirà in Lombardia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni in caso di salvezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club di Berlusconi non è interessato solalmente all'ex Elche ma anche a Calafiori. Il terzino sinistro lascerà la capitale, su di lui c'è anche la Cremonese.