Roma, Fuzato ad un passo dalla cessione: vicino l’accordo con l’Ibiza

Pinto ha già chiuso la trattativa per Svilar e per l'ex Palmeiras è arrivato il momento di salutare definitivamente la capitale

Daniel Fuzato lascerà la Roma e andrà a titolo definitivo all'Ibiza. Come riportato da SportItalia è ai titoli di coda l'avventura tra il portiere brasiliano e i giallorossi che si trasferirà in Spagna. Pinto ha già chiuso la trattativa per Svilar e per l'ex Palmeiras è arrivato il momento di salutare definitivamente la capitale dopo il prestito di 6 mesi al Gil Vicente nel 2020. Nella stagione con Fonseca aveva disputato le ultime gare tra cui il derby mentre quest'anno ha trovato pochissimo spazio. L'unica presenza è quella in Conference League contro il Cska Sofia.