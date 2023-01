Roma e Valencia trattano per la cessione di Kluivert: manca l’accordo sull’ingaggio

La Roma e il Valencia trattano ancora per Kluivert. In ballo c'è la cessione a titolo definitivo in questo mercato di gennaio, con l'attaccante che è attualmente in prestito e sta facendo una buona stagione. Per questo le parti sono al lavoro per rendere permanente il soggiorno dell'olandese al Mestalla. Secondo 'Sky Sport', non c'è ancora l'accordo definitivo perché manca l'intesa sull'ingaggio di Kluivert al Valencia.