Mercato Roma, dalla Francia: piace Alexsandro Ribeiro del Lille

Il mercato in entrata della Roma non è finito, anche se da dipende da quello in uscita. Dopo l'arrivo dell'olandese Dean Huijsen continua la ricerca della Roma di un nuovo giocatore per il reparto difensivo, vista la piena emergenza del reparto. Secondo l'Equipe ai giallorossi piace Alexsandro Ribeiro del Lille, difensore brasiliano di 24 anni. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e la Roma potrebbe avanzare un'offerta per il prestito con riscatto obbligatorio, date le restrizioni del fair play finanziario che impediscono ai giallorossi l'acquisto a titolo definitivo.