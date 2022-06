Roma, Calafiori diviso tra Italia e estero: piace a Getafe, Basilea e Monza

Il ritorno di Calafiori dal Genoa, maglia che ha vestito per sei mesi da gennaio a giugno, ha acceso il mercato intorno al terzino. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, non sarebbero poche le squadre interessate al romano classe 20o2 tanto in Italia quanto dall'estero. Il Monza gli darebbe l'opportunità di rimanere in Serie A, ma per il giocatore si sono informate anche Getafe e Basilea. Dal canto su, la Roma vorrebbe trattare un'operazione simile a quella chiusa con i blucerchiati in inverso per far crescere Riccardo altrove e ritrovarlo pronto successivamente forte del contratto di 3 anni attualmente in corso.