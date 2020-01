Milan, Piatek è sul mercato: sondaggi di Fiorentina, Newcastle e Bayer Leverkusen

Il mercato invernale è cominciato da qualche giorno e chiuderà il 31 gennaio. La Roma non farà grandi movimenti se non in attacco dove Petrachi sta cercando un vice Dzeko e nelle ultime ore è stato accostato al club giallorosso anche Piatek del Milan. Come riporta calciomercato.it, la società rossonera ha messo sul mercato il polacco e lo lascerà partire solo se dovesse arrivare un’offerta congrua per evitare di fare una minusvalenza. In queste ultime ore sono stati fatti sondaggi da parte di Bayer Leverkusen, Fiorentina, Newcastle e altre società. Ma nessuna trattativa ancora nel vivo, per ora.