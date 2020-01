Pablo Daniel Osvaldo torna al calcio giocato. L’ex attaccante di Roma, Inter e Juventus, dopo una parentesi da rockstar, aveva deciso di ricominciare ad allenarsi con il Banfield, in Argentina. Adesso, come riportato da un tweet del club, il classe ’86 è stato ingaggiato ufficialmente: “Daniel Osvaldo si aggrega per un anno. Sarà presente al il via della preseason insieme al resto del gruppo“.