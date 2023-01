Mercato Roma, tre club di Serie A su Shomurodov e non solo: la situazione

Shomurodov è in uscita dalla Roma. La società giallorossa, anche per i vincoli legati al FFP, vorrebbe cedere il suo attaccante a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il Torino si è incontrato con la dirigenza giallorossa a Milano ma l'intesa tra Vagnati e Pinto non è arrivata. Così proprio in queste ore è tornata sotto la Cremonese e anche lo Spezia ha fatto un sondaggio per il giocatore. Attenzione, però, all'ipotesi estera. Dalla Serie A, per il momento, non è arrivata nessuna proposta definitiva o con obbligo di riscatto mentre il Lille, anche se a cifre leggermente inferiori, potrebbe comprare Shomurodov e convincere così la Roma a cederlo in Ligue 1.