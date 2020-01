Mercato Roma, tentativo per Mertens a gennaio: De Laurentiis fa muro

Non è un mistero che la Roma stia cercando un rinforzo in attacco, legato eventualmente alla cessione di Nikola Kalinic. Petrachi sta sondando diversi nomi, in Italia e all’estero, ma tra i profili più caldi ci sarebbe anche quello di Dries Mertens. Come riporta ‘La Stampa’, nelle ultime ore c’è stato il tentativo da parte di un procuratore di portare l’attaccante belga in giallorosso già in questa finestra di calciomercato. Il giocatore è in scadenza con il Napoli, ma a gennaio De Laurentiis ha intenzione di cederlo solo all’estero.