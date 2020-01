Mercato Roma, Diawara piace a Chelsea e Tottenham: stasera osservatori all’Olimpico

Dopo un inizio in sordina, Amadou Diawara si è conquistato la fiducia di Fonseca e dei tifosi. Con lui in mediana, la Roma si è coperta trovando una vera e propria diga in grado di fare molto bene entrambe le fasei di gioco. Una prima parte di stagione che non è sfuggita anche alle big europee. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, questa sera all’Olimpico – nel match contro la Juventus – saranno presenti gli osservatori del Chelsea anche per visionare proprio il centrocampista guineano. Su di lui ci sono anche gli occhi del Tottenham in vista della prossima stagione.