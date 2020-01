A sorpresa il futuro di Dries Mertens potrebbe essere ancora a Napoli. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante belga è pronto a rinnovare il suo contratto – in scadenza nel 2020 – con il club di De Laurentiis nonostante le varie offerte recapitate all’entourage del giocatore. Si allontana quindi la Roma che, stando alle ultime notizie, era pronta ad accaparrarsi il classe ’87 a parametro zero.