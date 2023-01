Mercato Roma, Shomurodov non vuole la Cremonese: aspetta il Torino

L'uzbeko è in uscita, ma la sua cessione non è stata ancora definita e il mercato dei giallorossi resta bloccato

Continua la televovela Shomurodov. L'uzbeko è in uscita ma la sua cessione non è stata ancora definita e il mercato della Roma resta bloccato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com l'ex Genoa non gradisce la Cremonese e aspetta il Torino. I granata vorrebbero il calciatore in prestito mentre Pinto vuole venderlo a titolo definitivo. Restano vive delle possibili piste estere. Eldor non ha spazio in maglia giallorossa, soprattutto dopo l'arrivo di Solbakken. L'acquisto del norvegese ha chiuso tutte le porte a Shomurodov.