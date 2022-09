Mercato Roma sei più forte e ricca: 40 milioni d’attivo e monte ingaggi tagliato

Un mercato da oscar, con arrivi importanti come Dybala e Wijnaldum. Ma anche un toccasana al bilancio. E' della Roma il mercato migliore

Francesco Balzani

Quasi quaranta milioni di attivo, un monte ingaggi più basso e un parco giocatori da Champions. Per fare meglio, forse, bisognava bussare la porta a qualche santone in giro per il mondo. Il mercato di Tiago Pinto ha fatto felici tutti: i Friedkin, i tifosi e Josè Mourinho che magari conserva per gennaio il desiderio di vedere un paio di investimenti con i soldi accumulati in estate. Come detto anche il monte ingaggi sorride. La Roma si è liberata di stipendi da 49,3 milioni lordi a stagione più i circa 10 di Pau Lopez e Under. Ne sono entrati ovviamente altri ma per un totale di 31,8 con un risparmio totale quindi di 27,5 milioni lordi. Senza intaccare la qualità della rosa, anzi migliorandola di molto. Al gong di ieri il bilancio sorrideva così.

Da Dybala a Belotti: che colpi a costo zero

In entrata sono arrivati giocatori di livello internazionale come Dybala, Belotti, Wijnaldum e Matic. Tutti a zero, e con ingaggi alti sì ma attutiti (negli ultimi due casi) da Decreto Crescita e aiuto del Psg. Poi Svilar sempre a zero e Camara in prestito oneroso di 1,2. L’unico ad essere costato qualcosa (poco) è stato Celik a 7 milioni. Il totale di spesa è facile: 8,2 milioni totali. Per sette giocatori, di cui 5 potenziali titolari. Manca all’appello forse un difensore che potrebbe arrivare sempre a zero in questi giorni (lo svincolato Zagadou) e che sarebbe arrivato senza l’infortunio di Wijnaldum. Tentativi di “spendere” soldi sono stati fatti per Frattesi e Tameze ma le richieste di Sassuolo e Verona sono state esagerate. Tanto che i giocatori sono rimasti in provincia.

Uscite da Oscar, peccato per Kluivert

Il vero capolavoro però è in uscita dove la Roma si è liberata di tutti gli esuberi pesanti accaparrandosi 27,2 milioni più altri 9,8 di eventuali bonus senza contare i 20 milioni incassati dalla doppia cessione di Pau Lopez e Under al Marsiglia assicurata già a gennaio dopo il verificarsi di determinate condizioni sull’obbligo di riscatto. Nella lista dei ceduti impossibili spiccano Diawara e Villar, ma soldi utili li hanno portati soprattutto Veretout e Felix. Sul più bello sono venuti a mancare i 9,5 milioni sicuri di Kluivert che è passato sul filo di lana al Valencia ma in semplice prestito con diritto di riscatto. Un inciampo imprevisto che ha leggermente rovinato il cerchio perfetto disegnato da Pinto in uscita. Unica uscita “dolorosa” quella di Mkhitaryan che la Roma ha provato a convincere a rinnovare. Pochi giorni dopo, però, è arrivato Matic.

I conti dei giallorossi

ACQUISTI:

Giocatore - Cartellino - Ingaggio lordo:

Dybala - 0 - 8+3

Wijnaldum - 0 (riscatto 8) - 9

Matic - 0 - 5

Celik - 7 - 2

Belotti - 0 - 4

Svilar - 0 - 1.5

Camara - 1.2 (prestito) - 2.3

Totale: 8.2 - 31.8 + 3

CESSIONI:

Giocatore - Cartellino - Ingaggio lordo risparmiato:

Florenzi (Milan) - 2+0.5 bonus - 5.5

Olsen (Aston Villa) - 3.5 - 2.5

Veretout (Marsiglia) - 11+4.5 bonus - 4.8

Felix (Cremonese) - 6+3 bonus - 0.7

Kluivert (Valencia) - 0 (prestito) - 6

Diawara (Anderlecht) - 2+1 bonus - 4

Fuzato (Ibiza) - 0+0.3 bonus - 0.7

Perez (Celta Vigo) - 1 (prestito) - 2

Villar (Sampdoria) - 0 (prestito) - 1.4

Calafiori (Basilea) - 1+0.5 bonus - 1.1

Milanese (Cremonese) - 0.7 - 0.3

Reynolds (Westerlo) - 0 - 1

Riccardi (Latina) - 0 - 1

Bouah (Reggina) - 0 - 0.8

Pau Lopez (Marsiglia) 12 - 6,2

Under (Marsiglia) 8 - 4,3

Totale: 19,8 milioni netti incasso cartellini - 18 milioni lordi risparmio ingaggi

SVINCOLATI E FINE PRESTITO

Giocatore Ingaggio lordo risparmiato:

Mkhitaryan - 7

Santon - 2.5

Oliveira - 4.5

Maitland-Niles - 3.5

Totale: 17.5