Mercato Roma, proposto nuovamente Maksimovic: restano i dubbi sull’integrità fisica

Dopo le due sconfitte contro Udinese e Ludogorets, in casa Roma è tempo di riflessioni anche in chiave mercato. Negli ultimi giorni alcuni intermediari hanno nuovamente proposto Maksimovic alla Roma. Il difensore centrale si è svincolato dal Genoa in estate ed è uno dei nomi più caldi per il reparto difensivo giallorosso anche se i dubbi sul suo ingaggio sono molti. Con la maglia rossoblù, nell'ultima stagione ha saltato ben 23 match a causa di infortuni muscolari e dunque i giallorossi, in caso di esito positivo della trattativa, vorrebbe tutelarsi inserendo nel contratto alcuni bonus legati alle presenze del difensore. Mourinho a più riprese ha comunicato alla dirigenza la necessità di avere in rosa un difensore centrale in più ma al momento la società è orientata a tornare sul mercato tornare direttamente a gennaio.