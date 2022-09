Mercato Roma, proposto Edgar Ié per la difesa: la situazione

Nel mercato degli svincolati c'è un nuovo nome in ottica Roma . Si tratta di Edgar Ié , difensore centrale guineense naturalizzato portoghese, che ha passato la scorsa stagione al Trabzonspor . A gennaio il giocatore non ha rinnovato il contratto con i turchi ed è ancora senza squadra dopo circa 8 mesi (causa infortunio al legamento crociato). Il 28enne è stato proposto nelle ultime ore al club giallorosso e Tiago Pinto ci sta pensando.

Il primo nome noto è quello di Zagadou, ex Borussia Dortmund. L'agente del giocatore è in Italia in queste ore per cercare di piazzarlo. Tuttavia ci sono due problemi: l'ingaggio (3 milioni, decisamente troppo alto) e gli infortuni ricorrenti. Un'altra possibilità è quella di Denayer. Il centrale ex Lione è stato molto vicino al Torino nella scorsa finestra di mercato. Sullo sfondo c'è anche la pista dell'ex Napoli, Maksimovic e Luca Ceppitelli che ha terminato il suo contratto con il Cagliari lo scorso giugno.