La Roma piomba su Politano. Come riporta Sky Sport, dopo il brutto infortunio subito da Zaniolo contro la Juventus, i giallorossi hanno deciso di allacciare i contatti con l’ala nerazzurra, ritenuto – per caratteristiche – il sostituto ideale del classe ’99. Su Politano però, resta vigile anche il Milan, che nei giorni scorsi ha incontrato proprio gli agenti del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. Più indietro Napoli e Fiorentina.