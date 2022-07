Mercato Roma, Pinto ha parlato con il Galatasaray per Diawara: la situazione

Nella giornata di ieri, a Milano, Tiago Pinto non ha incontrato solamente il Monza per Villar e Riso per Frattesi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il general manager della Roma ha parlato anche con il Galatasaray per Amadou Diawara. Il centrocampista giallorosso è da tempo considerato un esubero da José Mourinho, con la società capitolina che però nello scorso mercato di gennaio non è riuscita a trovare una sistemazione all'ex Napoli. Ora, in questa finestra di calciomercato estiva, la Roma ci sta riprovando e il club turco può essere una pista che con il passare dei giorni si può concretizzare sempre di più.