Mercato Roma, Pinto è pronto a tornare su Frattesi del Sassuolo: la situazione

Dopo essere rimasto al Sassuolo nella scorsa finestra di mercato, l'azzurro non è felice in neroverde

Tra Davide Frattesi e la Roma non è ancora finita del tutto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club giallorosso è pronto a fare un nuovo tentativo per il centrocampista nei prossimi mesi. Dopo essere rimasto al Sassuolo nella scorsa finestra di mercato, l'azzurro è felice in neroverde. Il giocatore, al general manager Tiago Pinto, piace molto e non ha mai nascosto la sua ammirazione per lui: "È il mio giocatore preferito della Serie A escluso quelli della Roma - ha detto Pinto in conferenza stampa una settimana fa -. "E' un grande giocatore, sarà uno dei centrocampisti più forti del campionato e dell'Italia".