Steven Zonzi è sempre più vicino al Rennes. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, ci sono sati nuovi colloqui tra la Roma e il club francese per concludere l’affare in prestito. Mancano solo gli ultimi dettagli e poi l’ex centrocampista giallorosso farà ritorno nel paese transalpino. Dopo una prima parte di stagione tutt’altro che felice, Nzonzi lascerà il Galatasaray.